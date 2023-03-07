Роскачество напомнило авиапассажирам об их малоизвестных правах

Эксперты отдела защиты прав потребителей Роскачества рассказали, о каких правах могут не знать авиапассажиры. Об этом пишет "Российская газета".

Фото: Unsplash Unsplash

Вне зависимости от того, какой билет берет пассажир, он имеет право взять с собой багаж. Список разрешенных вещей нужно искать на сайте выбранной авиакомпании.

Если вы летите не в одиночку, то багаж можно разделить на всех, с кем вы летите. Так, если авиакомпания разрешает провозить багаж весом до 20 килограммов на одного человека, то, если вы летите вдвоем, один может взять чемодан весом в 13 килограммов, а второй - 27 килограммов. Главное, чтобы в сумме вес вашего багажа не превышал разрешенную место.

В салон можно брать жидкости, если они перелиты в бутылочку объемом не более 100 миллилитров. При этом детское питание и необходимые человеку лекарства можно провозить в салоне самолета без ограничений.

Любимого питомца можно не сдавать в багажное отделение. Правда у каждой авиакомпании свои правила. Все зависит от объема переноски и веса питомца вместе с ней.

Дети до двух лет имеют право на бесплатный проезд без места, при этом пассажиры с детьми могут проходить первыми на посадку. На международных рейсах на билет ля малыша могут дать скидку до 90 процентов.

Питание на борту предоставляется, если перелет длится больше трех часов. Если питание не предусмотрено, компания должна предупреждать пассажира заранее. Если рейс задерживается, пассажиру также должны обеспечить горячее питание каждые четыре часа днем и каждые шесть часов ночью.

За утерянный багаж авиакомпания должна выплатить компенсацию, также на компенсацию пассажир имеет право, если произошел овербукинг - то есть перевозчик продал билетов больше, чем мест в самолете.