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1 час назад

Россияне смогут пребывать в популярной азиатской стране до 90 дней без визы

Катерина Саломе

В Малайзии хотят увеличить срок безвизового пребывания российских туристов в стране. Об этом РИА Новости рассказал временный поверенный в делах малайзийского посольства в Москве.

Россияне смогут пребывать в Малайзии до 90 дней без визы
Фото: UnsplashUnsplash

На сегодняшний день россияне могут находиться в стране без визы 30 дней. Однако в правительстве хотят увеличить этот срок до 60 или даже 90 дней. При этом важно, чтобы на момент прибытия в Малайзию загранпаспорт действовал еще не менее полугода.

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Напомним, что несмотря на то, что азиатская страна открыта для наших соотечественников, прямое авиасообщение между Россией и Малайзией до сих пор не восстановлено. Точной информации о том, когда оно возобновится, пока нет.

Ранее мы писали о том, что туристы завозят опасный вирус из популярной азиатской страны.

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