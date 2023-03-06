Туристы завозят опасный вирус из популярной азиатской страны

Стало известно о первых случаях заражения вирусом Зика в Таиланде. Хотя инфекция не является смертельной, тем не менее может спровоцировать развитие слабоумия и паралич, сообщает «Турпром».
Симптомы заболевания были зафиксированы у путешественников из Венгрии. В связи с этим эксперты призывают россиян соблюдать меры безопасности при посещении тропических лесов Таиланда.
Отметим, что инфекция распространяется через укусы комаров. Вакцины и медикаментозной терапии от вируса Зика не существует.
Ранее мы писали о том, что в Таиланде начнут взимать туристический налог.