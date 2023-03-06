Туристы завозят опасный вирус из популярной азиатской страны

Стало известно о первых случаях заражения вирусом Зика в Таиланде. Хотя инфекция не является смертельной, тем не менее может спровоцировать развитие слабоумия и паралич, сообщает «Турпром».

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Симптомы заболевания были зафиксированы у путешественников из Венгрии. В связи с этим эксперты призывают россиян соблюдать меры безопасности при посещении тропических лесов Таиланда.

Отметим, что инфекция распространяется через укусы комаров. Вакцины и медикаментозной терапии от вируса Зика не существует.