В Таиланде начнут взимать туристический налог

С июня 2023 года власти Таиланда введут туристический сбор. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на министра туризма и спорта Пипата Ратчакитпракана.

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Налог будет составлять 300 бат или 9 долларов. Как отметил министр, все деньги пойдут на помощь туристам, пострадавшим от различных происшествий, а также на развитие отрасли.

"Плата не будет взиматься с иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничный пропуск", — заявил он.

Пипат также добавил, что в 2023 году Таиланд ожидает около 25 миллионов туристов. Это в два раза больше, чем было в 2022 году (11,8 миллионов).