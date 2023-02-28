4 недостатка Таиланда, о которых все молчат

Таиланд – одно из самых популярных направлений для отдыха у россиян. Страна привлекает своей удивительной природой, лазурным океаном и колоритной культурой. Но, как и в любом другом месте, в Таиланде есть свои недостатки. Подробнее о некоторых из них – в материале "Рамблера".
Тайская еда, как правило, жирная, острая и без изысков. Если вы следите за своим рационом, питаться местными блюдами на протяжении нескольких недель будет большим испытанием. Тайскую еду сложно назвать полезной, особенно, если ваш организм привык к другой пище. Вот почему многие страдают в отпуске от проблем с желудком.
В водах Таиланда нередко можно встретиться с медузами. И если некоторые из них безобидны, то другие могут оставить сильный ожог. Наиболее активны медузы становятся с июня по ноябрь. Чтобы избежать встречи с морской живностью, следует отказаться от купания при сильных волнах, а также в сезон дождей. Важно также помнить, что в Таиланде обитают смертельно опасные медузы – например, морская оса.
На популярных курортах в разгар сезона туристов огромное количество, поэтому помышлять об уединении даже не стоит. Искушенные путешественники советуют выбирать малоизвестные пляжи с хорошими отелями на островах. Кроме того, можно отправиться исследовать дикие пляжи, но стоит помнить об отсутствии инфраструктуры там.
Тайские торговцы могут быть особенно назойливыми. По дороге от отеля до океана вам придется не единожды отклонять предложения о сомнительных развлечениях. Но даже после отказа многие тайцы продолжат донимать вас и уговаривать опробовать массаж в их заведении или прокатиться на тук-туке.