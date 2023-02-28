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1 час назад

4 недостатка Таиланда, о которых все молчат

Мира Маркина

Таиланд – одно из самых популярных направлений для отдыха у россиян. Страна привлекает своей удивительной природой, лазурным океаном и колоритной культурой. Но, как и в любом другом месте, в Таиланде есть свои недостатки. Подробнее о некоторых из них – в материале "Рамблера".

4 недостатка Таиланда, о которых все молчат
Фото: UnsplashUnsplash

Специфичная еда

Тайская еда, как правило, жирная, острая и без изысков. Если вы следите за своим рационом, питаться местными блюдами на протяжении нескольких недель будет большим испытанием. Тайскую еду сложно назвать полезной, особенно, если ваш организм привык к другой пище. Вот почему многие страдают в отпуске от проблем с желудком.

Медузы

В водах Таиланда нередко можно встретиться с медузами. И если некоторые из них безобидны, то другие могут оставить сильный ожог. Наиболее активны медузы становятся с июня по ноябрь. Чтобы избежать встречи с морской живностью, следует отказаться от купания при сильных волнах, а также в сезон дождей. Важно также помнить, что в Таиланде обитают смертельно опасные медузы – например, морская оса.

Обилие туристов

На популярных курортах в разгар сезона туристов огромное количество, поэтому помышлять об уединении даже не стоит. Искушенные путешественники советуют выбирать малоизвестные пляжи с хорошими отелями на островах. Кроме того, можно отправиться исследовать дикие пляжи, но стоит помнить об отсутствии инфраструктуры там.

5 лучших пляжей Таиланда

Торговцы

Тайские торговцы могут быть особенно назойливыми. По дороге от отеля до океана вам придется не единожды отклонять предложения о сомнительных развлечениях. Но даже после отказа многие тайцы продолжат донимать вас и уговаривать опробовать массаж в их заведении или прокатиться на тук-туке.

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