Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

5 лучших пляжей Таиланда

Мира Маркина

Из России в Таиланд летают регулярные прямые рейсы. Путешественникам для того, чтобы попасть в страну, не нужна виза, сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-теста. Поэтому направление кажется особенно привлекательным. Ноябрь — март — идеальное время для пляжного отдыха в стране.

5 лучших пляжей Таиланда
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Береговая линия в Таиланде растянулась на 2500 километров. Пляжей на курортах очень много. О лучших из них рассказываем в материале "Рамблера".

Ko Similan (Симиланские острова, Пханг-Нга)

Симиланские острова — идеальное место для тех, кто любит водные виды спорта, снорклинг и дайвинг. Самым большим и популярным среди туристов считается остров №8. Ко Симилан — это небольшая, но очень красивая бухта с коралловыми рифами, скалами и обильной морской флорой и фауной.

Hat Tham Phra Nang (Краби)

Этот пляж проходит по всем факторам: золотой песок, лазурные воды и впечатляющие виды на другие острова и карстовые утесы. Неожиданный бонус — на скалах возле пляжа можно заняться скалолазанием. А еще там находится пещера богини плодородия

Unsplash

Chaweng (Самуи)

Самуи — альтернативный Пхукету тропический остров. Chaweng — пляж с розовыми песками, барами, ресторанами и бурной ночной жизнью. Если вы хотите покупаться в чистой воде, позагорать и поразвлекаться, вас сюда.

Hat Bang Sak (Пханг-Нга)

Пока все едут на знаменитый "Остров Джеймса Бонда" Khao Phing Kan, в провинции Пханг-Нга есть немало других потрясающих мест. Пляж Hat Bang Sak понравится туристам, которые любят спокойный отдых. Там можно понежиться на солнце в окружении сосновой рощи.

3 вещи, которые нельзя делать в Таиланде

Sichon (Накхонситхаммарат)

Очень тихий, нетронутый туристами пляж в восьми часах езды на автобусе от Бангкока. Здесь можно полюбоваться на местных рыбаков с их разноцветными лодками и возможно даже застать розовых дельфинов.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий