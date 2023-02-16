5 лучших пляжей Таиланда

Из России в Таиланд летают регулярные прямые рейсы. Путешественникам для того, чтобы попасть в страну, не нужна виза, сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-теста. Поэтому направление кажется особенно привлекательным. Ноябрь — март — идеальное время для пляжного отдыха в стране.

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Береговая линия в Таиланде растянулась на 2500 километров. Пляжей на курортах очень много. О лучших из них рассказываем в материале "Рамблера".

Ko Similan (Симиланские острова, Пханг-Нга)

Симиланские острова — идеальное место для тех, кто любит водные виды спорта, снорклинг и дайвинг. Самым большим и популярным среди туристов считается остров №8. Ко Симилан — это небольшая, но очень красивая бухта с коралловыми рифами, скалами и обильной морской флорой и фауной.

Hat Tham Phra Nang (Краби)

Этот пляж проходит по всем факторам: золотой песок, лазурные воды и впечатляющие виды на другие острова и карстовые утесы. Неожиданный бонус — на скалах возле пляжа можно заняться скалолазанием. А еще там находится пещера богини плодородия

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Chaweng (Самуи)

Самуи — альтернативный Пхукету тропический остров. Chaweng — пляж с розовыми песками, барами, ресторанами и бурной ночной жизнью. Если вы хотите покупаться в чистой воде, позагорать и поразвлекаться, вас сюда.

Hat Bang Sak (Пханг-Нга)

Пока все едут на знаменитый "Остров Джеймса Бонда" Khao Phing Kan, в провинции Пханг-Нга есть немало других потрясающих мест. Пляж Hat Bang Sak понравится туристам, которые любят спокойный отдых. Там можно понежиться на солнце в окружении сосновой рощи.

Sichon (Накхонситхаммарат)