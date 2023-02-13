Наши соотечественники не всегда внимательно относятся к местным правилам, что за границей часто заканчивается печально: в лучшем случае штрафом, в худшем — депортацией или арестом.

Таиланд — одно из самых популярных направлений для отдыха у российских туристов после Турции и Египта. Как и в любой другой стране, там есть законы, которые не стоит нарушать.

Например, нельзя работать нелегально. Так, 10 февраля стало известно, что на Пхукете задержали россиянина, который нелегально работал туристическим гидом. Мужчина проводил соотечественникам экскурсию, показывал им статую Большого Будды, лагерь слонов, буддистский храм Ват Чалонг, но не смог закончить тур, попав в отделение полиции.

Живущий в Таиланде блогер @loktionovpro рассказал в своем TikTok-аккаунте, что еще нельзя делать, если вы приехали на отдых в страну. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.