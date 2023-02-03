От каких блюд лучше отказаться в Таиланде

Таиланд — азиатская страна, которая славится не только своей культурой, но и кухней. Однако не все туристы воспринимают ее, так как привыкли к совершенно другой еде. Врачи рекомендуют вводить местную пищу в рацион постепенно и делать упор на менее острые и пряные блюда без обилия соусов и специй. Однако есть та пища, от которой лучше вовсе отказаться и не пробовать. О ней — в материале “Рамблера”.

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Приготовленные насекомые

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Это — одно из излюбленных блюд туристов в Таиланде. Его продают под предлогом того, что сами тайцы питаются такой пищей. На самом деле, это уловка для туристов — сами тайцы жареными насекомыми не питаются. И приготовление этой пищи в условиях рынков вызывает вопросы у врачей. Поэтому, если вы собрались попробовать это необычное блюдо, лучше несколько раз подумать и взвесить все “за” и “против”.

Молочные продукты

В Таиланде у людей нет привычки употреблять в пищу коровье молоко. Гораздо большей популярностью здесь пользуются альтернативы: соевое и растительное, преимущественно кокосовое. Поэтому, если вы решите купить в Таиланде молоко или молочные продукты, то вам придется сначала их поискать. Те, кто пробовал местные продукты из молока, говорят, что по вкусу они сильно отличаются от привычных нам. Поэтому если у вас есть возможность подождать до возвращения домой, то лучше воспользоваться ей.

Фрукты, нарезанные кусочками

Дело в том, что в Таиланде очень плохая вода, поэтому туристов заранее предупреждают о том, что воду из-под крана употреблять не стоит. Также лучше не мыть в ней фрукты. Поэтому если вы хотите попробовать экзотические овощи и фрукты, то лучше покупать их на рынке в цельном виде, а потом промывать питьевой водой. От фруктов, нарезанных кусочками, есть риск подхватить кишечную инфекцию.

Дуриан