Мнения: стоит ли отдыхать на самом дешевом курорте Таиланда

Одно из самых популярных направлений у Россиян — Таиланд. Жаркая страна осталась одной из немногих доступных для туристов — открыты прямые рейсы, а визы и справки о COVID не нужны. Курортов в Таиланде не мало, однако самый дешевый из них — Паттайя. О том, как стоит ли отдыхать здесь, читайте в материале "Рамблера".

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В Таиланде есть множество живописных островов с "мальдивскими" пляжами и атмосферой тропического отдыха. Однако по стоимости эти курорты сильно превосходят город Паттайя.

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Паттайя – небольшой город, расположенный на восточном побережье Таиланда, является его крупнейшим туристическим направлением. Этот центр ночной жизни славится своими шумными взрослыми развлечениями, но на самом деле многие отдыхают здесь с детьми. Туристы, отдохнувшие и на островах, и в Паттайе, отмечают, что на самом деле город, хоть и дешевле, но не хуже для туристов, чем другие курорты.

Здесь все зависит от ваших ожиданий. Считается, что море в Паттайе не такое прозрачное, как на островах. Это, действительно так. Поэтому если вы планируете отправиться на пляжный отдых с мальдивскими видами, то выбирать Паттайу не стоит. Зато здесь очень много интересного для путешественников: огромное множество баров, клубов, массажных салонов, вкусных кафе и ночных рынков, храмов и других достопримечательностей и развлечений.

Почему вам стоит посетить именно Паттайу:

Ночная жизнь Паттайи

Одна из лучших причин посетить Паттайю — насладиться ее сумасшедшей ночной жизнью. С заходом солнца это место превращается в место мечты для любителей вечеринок. Оживленная атмосфера, царящая ночью, является важной причиной, по которой многие путешественники посещают это место. Есть тысячи баров и множество других развлечений, которые заставят любителей вечеринок сходить с ума. Есть много ресторанов для гурманов и коктейль-баров, которые дешевле и доступнее, чем в любом другом курортном городе.

Знаменитая Walking Street

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Это место действительно известно своей ночной жизнью. Здесь много пивных баров и go-go баров. Это "дом" всех дискотек и вечеринок, самые крупные из которых Candy Shop, Lucifer, Marine Disco, Insomnia, Tony's и Mixx.

Опыт, который можно получить здесь, нельзя увидеть нигде в Таиланде. Центром ночной жизни Паттайи является популярная улица Walking Street . Огни и ритмы на этой улице только дополняют красивую живую атмосферу этой улицы. Здесь же можно найти любые шоу для взрослых и знаменитые шоу трансвеститов.

Храмы

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Храмов в окрестностях Паттайи не мало. Поэтому туристам точно найдется, где порадовать глаза и культурно обогатиться. Здесь и белый храм с единственным серебряным Буддой, и храм истины, полностью выполненный из дерево. В центре Паттайи есть статуя Большой Будда, а на окраине огромная скала с высеченным контуром Будды, залитым настоящим золотом.

Развлечения

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Отдыхая в Паттайе, туристы могут посетить большой аквапарк Рамаяна, зоопарки, сады и музеи, а также деревня слонов, куда отправляются все туристы, чтобы прокатиться на могучем животном или покормить крокодилов.

Кроме того, в городе есть хорошие возможности для шоппинга. Помимо блошиных рынков и целых улиц с палатками сувениров, здесь есть аутлеты и большой шоппинг-молл Central Festival.

Еда в Паттайе

Вкусно есть в Паттайе сможет каждый турист, потому что цены на еду здесь очень доступные. Несмотря на то, что курс местной валюты меняется, стоимость блюд в кафе для россиян все равно остается приятной. Кроме того, здесь очень популярны ночные рынки, которые открываются с 18:00. На этих уличных фуд-кортах продается все, от национальной кухни, лапши и том яма, до свиных ребрышек или любой рыбы и морепродуктов. Цены на еду и фрукты здесь очень заманчивые.

Пляжи

Несмотря на то, что море здесь в основном непрозрачное, пляжи в Паттайе бывают очень живописными и местами напоминают не то Гавайи, не то Лос-Анджелес. Широкая песчаная береговая линия, высокие пушистые пальмы, кокосы и фрукты на прилавках и очень красивые закаты - все, что нужно для счастья.

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