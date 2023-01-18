Шесть лайфхаков, чтобы бюджетно, но шикарно отдохнуть в Таиланде

Таиланд в этом зимнем сезоне стал одним из самых популярных направлений для россиян. В эту невероятно красивую азиатскую страну граждане России могут попасть без проблем — открыты прямые рейсы, а визы и дополнительные справки не требуются.

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При этом Таиланд вполне может стать идеальным местом для бюджетного путешествия. О важных лайфхаках читайте в материале "Рамблера".

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В низкий сезон жилье дешевле

Цены на проживание и транспорт взлетают с ноября по март, что совпадает с самой сухой погодой и благоприятными для путешествий температурами. Низкий сезон с июля по сентябрь — самое дождливое время года; некоторые паромные маршруты и островные курорты полностью закрываются, но цены на проживание значительно падают. Цены на отели также снижаются в весенний и осенний межсезонье, что может быть полезным временем для посещения без толп туристов зимой.

Не поддавайтесь рекламе такси в аэропортах

Большинство вновь прибывших прилетают в оживленный международный аэропорт Бангкока Суварнабхуми, расположенный в 30 км к востоку от Бангкока. В любом аэропорту вас попытаются уговорить взять дорогое такси в аэропорту.

Вместо этого воспользуйтесь общественным транспортом; В Суварнабхуми есть поезда Airport Rail Link, которые соединяются с центром города Skytrain и сетью MRT, а также бесплатный автобус до конечной остановки местного транспорта с дешевыми городскими автобусами до центра. ъ

Перемещайтесь с умом

Даже если вы выбираете бюджетные авиакомпании, внутренние перелеты в Таиланде или поездки на минивэнах увеличат ваши расходы.

Вместо этого пользуйтесь общественными автобусами или путешествуйте в вагонах второго или третьего класса поездов.

Если вы не против спать в кресле с откидной спинкой, вы можете сэкономить на спальном месте (и номере в отеле), воспользовавшись ночным поездом или ночным автобусом. Покупайте билеты напрямую у операторов автобусов и поездов, чтобы избежать комиссий турагентам.

Автобусы государственной транспортной компании Baw Khaw Saw (BKS) обычно дешевле частных автобусов. На большинстве автовокзалов есть билетные залы, где все компании рекламируют свои направления, чтобы вы могли сравнить цены. Обычные и экспресс-автобусы дешевле (но менее комфортабельны), чем VIP-автобусы или роскошные автобусы VIP24 или VIP32, названные по количеству мест на борту.

Используйте такси или тук-туки

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Для поездок по городу рассматривайте тук-туки (моторикши) как средство передвижения. Изучите маршруты тук-туков и останавливайте их в любом месте, просто подняв руку. Проезд на тук-туке в Паттайе стоит 10-20 батт ( примерно 20-40 рублей по нынешнему курсу).

Смело вызывайте такси, пользуясь местными приложениями Grab или Bolt. Пользоваться ими очень удобно - интерфейс поддерживается на русском, легко определяется локация и прописывается стоимость поездки.

При этом еще дешевле, чем обычное такси вам обойдется мототакси. На него можно усесться даже вдвоем. Ездят тайские таксисты вполне безопасно, по сравнению с простыми местными жителями.

Ешьте в уличных киосках и на ночных рынках

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Есть там, где едят местные жители, — это всегда отличный способ сэкономить. Если вы обнаружите, что обед в ресторане вам не по карману, обратите внимание на уличные прилавки и тележки. На таких прилавках можно найти все. Особенного внимания заслуживают знаменитые тайские банановые панкейки.

С наступлением сумерек автостоянки, лодочные причалы и привокзальные площади превращаются в шумные ночные рынки, где можно купить лучшую еду в городе по низким ценам. Действительно, прогулка по открытому фуд-корту, где есть и пад-тай, и том ям, и свиные ребрышки, и роллы, и любые морепродукты – одно из самых больших удовольствий в Таиланде. Если хотите по-настоящему выгодно поторговаться, ищите фуд-корты, примыкающие к автовокзалам и другим транспортным узлам, где тарелки супа с лапшой и другие вкусные местные закуски можно купить за копейки.

Можно арендовать скутер и самим ездить по достопримечательностям

Аренда скутера или мотоцикла — это удивительно дешевый способ передвижения по Таиланду, особенно для изучения местных достопримечательностей. Скутер можно арендовать за 2,5 - 3 тысячи батт в месяц (около пяти тысяч рублей).