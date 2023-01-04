От каких экзотических фруктов в Таиланде стоит держаться подальше

В Таиланде вовсю идет туристический сезон, и многие путешественники уже предвкушают, как будут отдыхать на пляжах зимой, поедая экзотические фрукты. Однако некоторые туристы, приезжая на рынок, скупают абсолютно все, даже не предполагая, что некоторые продукты могут оказаться не просто совершенно бесполезными, но и навредить. О том, какие экзотические фрукты в Таиланде не надо покупать — в материале “Рамблера”.

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Драконий фрукт (Питахайя)

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Туристов этот фрукт привлекает своим внешним видом. Снаружи он ярко-розового цвета с зелеными веточками, а внутри может быть белым, либо цвета фуксии с маленькими косточками. Его добавляют в салаты, супы, коктейли и другие блюда, а также продают в качестве самостоятельного фрукта на рынке. Однако сезон у Питахайи длится с июля по сентябрь, поэтому туристы не попадают в Таиланд тогда, когда фрукт действительно созрел. В результате чего им продают перезревшие и недозревшие фрукты, которые могут вызвать отравление или расстройство кишечника.

Даже если вам повезло и вы смогли найти созревшую питахайю, то вкус вас вряд ли поразит. Консистенция у фрукта довольно водянистая, а вкус едва уловим, так что вам останется только погрызть косточки.

Дуриан

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Вы наверняка слышали про этот коварный экзотический фрукт. Дело в том, что съесть его — настоящее испытание для туристов. Дуриан источает очень неприятный запах, а вот его плоды необычайно вкусные. С дурианом запрещают заходить в общественные места, отели и самолеты, так как не все люди могут вынести запах гнили, который он источает. Если вы очень чувствительны к запахам, то лучше не покупать его или покупать сразу очищенным, так как неприятный аромат долго сохраняется на руках и в помещении. Сезон этого фрукта также длится с мая по август, поэтому найти созревший дуриан может быть тяжело.

Рамбутан

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