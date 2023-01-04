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4 часа назад

От каких экзотических фруктов в Таиланде стоит держаться подальше

Мария Каткова

В Таиланде вовсю идет туристический сезон, и многие путешественники уже предвкушают, как будут отдыхать на пляжах зимой, поедая экзотические фрукты. Однако некоторые туристы, приезжая на рынок, скупают абсолютно все, даже не предполагая, что некоторые продукты могут оказаться не просто совершенно бесполезными, но и навредить. О том, какие экзотические фрукты в Таиланде не надо покупать — в материале “Рамблера”.

От каких экзотических фруктов в Таиланде стоит держаться подальше
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Драконий фрукт (Питахайя)

Unsplash.com

Туристов этот фрукт привлекает своим внешним видом. Снаружи он ярко-розового цвета с зелеными веточками, а внутри может быть белым, либо цвета фуксии с маленькими косточками. Его добавляют в салаты, супы, коктейли и другие блюда, а также продают в качестве самостоятельного фрукта на рынке. Однако сезон у Питахайи длится с июля по сентябрь, поэтому туристы не попадают в Таиланд тогда, когда фрукт действительно созрел. В результате чего им продают перезревшие и недозревшие фрукты, которые могут вызвать отравление или расстройство кишечника.

Что надо знать о Таиланде перед поездкой

Даже если вам повезло и вы смогли найти созревшую питахайю, то вкус вас вряд ли поразит. Консистенция у фрукта довольно водянистая, а вкус едва уловим, так что вам останется только погрызть косточки.

Дуриан

Unsplash.com

Вы наверняка слышали про этот коварный экзотический фрукт. Дело в том, что съесть его — настоящее испытание для туристов. Дуриан источает очень неприятный запах, а вот его плоды необычайно вкусные. С дурианом запрещают заходить в общественные места, отели и самолеты, так как не все люди могут вынести запах гнили, который он источает. Если вы очень чувствительны к запахам, то лучше не покупать его или покупать сразу очищенным, так как неприятный аромат долго сохраняется на руках и в помещении. Сезон этого фрукта также длится с мая по август, поэтому найти созревший дуриан может быть тяжело.

Рамбутан

Unsplash.com

Этот фрукт выглядит очень необычно и похож больше на ежа, чем на съедобный продукт, но рамбутан действительно вкусный, а его мякоть напоминает дыню на вкус. Сезон рамбутана — с апреля по октябрь, поэтому есть шанс, что вы найдете его созревшим на рынках. Однако есть другой нюанс — рамбутан можно употреблять только в свежем виде, спустя 2-3 дня после его сбора он становится пресным, а если он будет лежать дольше, то может вызвать расстройство кишечника. Как понять, что рамбутан еще свежий: мякоть легко отделяется от кожуры и косточки. В остальных случаях употреблять его не рекомендуется.

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