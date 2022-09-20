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1 час назад

Что надо знать о Таиланде перед поездкой: видео

Мира Маркина

Таиланд - одно из самых популярных направлений для отдыха у россиян после Турции и Египта. Наша страна заняла седьмое место по количеству туристов, прибывающих на тайские курорты. По итогам восьми месяцев 2022 года Таиланд посетили 83 414 человека из РФ. Это меньше, чем до пандемии коронавируса, однако туры по данному направлению все еще пользуются большим спросом у российских путешественников. Кроме того, в стране сейчас работают над тем, чтобы до конца года подключить платежную систему "Мир", что увеличит поток туристов.

Перед тем, как ехать В Таиланд, необходимо не только ознакомиться с действующими законами, чтобы не получить штраф или не загреметь в тюрьму, но и изучить особенности страны.

Смотрите видео @_inreality, чтобы узнать подробнее про Таиланд.

Ранее мы показывали, где находится место в России, похожее на Швейцарию.

Заграница,Видео,
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