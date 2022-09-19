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10 часов назад

Место в России, похожее на Швейцарию: видео

Стелла Шмель

Наша страна богата на удивительной красоты ландшафты. Заядлые путешественники убеждены, что Россия может посоревноваться в разнообразии своей природы со многими государствами мира, в том числе со Швейцарией, которая славится своими горными массивами, голубыми озерами, альпийскими лугами и чистейшим воздухом.

В нашей стране есть место, которое туристы называют российской Швейцарией. Там даже есть гора похожая на Маттерхорн. Оно славится высокими горами, узкими ущельями, живописными видами и свежим воздухом. Зимой туда приезжают на горнолыжный курорт, а летом ходят в походы. Здесь можно отлично провести новогодние каникулы, катаясь на лыжах, летний отпуск или ноябрьские праздники.

Смотрите видео, чтобы узнать, где находится российская Швейцария.

Ранее мы показывали ролик о том, как россияне теперь могут оформить шенгенскую визу.

Отдых в России,Видео,
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