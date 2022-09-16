Когда-то доступная для россиян Европа теперь становится крайне непростым направлением. Евросоюз прекратил действие упрощенного визового режима с Россией, а значит теперь нельзя просто подать заявление на шенгенскую визу и надеяться на быстрое одобрение и получение доступа в ЕС сразу на несколько лет.

Визы стали дороже, процесс одобрения затянулся, да и теперь простых туристов из России желают видеть далеко не все западные страны. Смотрите видео о том, что теперь нужно сделать россиянам, чтобы попасть в Евросоюз с туристическими или деловыми целями.