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2 часа назад

Как и за сколько россияне теперь могут оформить шенгенскую визу: видео

Диана Товсепова

Когда-то доступная для россиян Европа теперь становится крайне непростым направлением. Евросоюз прекратил действие упрощенного визового режима с Россией, а значит теперь нельзя просто подать заявление на шенгенскую визу и надеяться на быстрое одобрение и получение доступа в ЕС сразу на несколько лет.

Визы стали дороже, процесс одобрения затянулся, да и теперь простых туристов из России желают видеть далеко не все западные страны. Смотрите видео о том, что теперь нужно сделать россиянам, чтобы попасть в Евросоюз с туристическими или деловыми целями.

Ранее мы писали о том, что происходит в курортной Грузии и почему Аджария так интересна туристам осенью.

Заграница,Видео,ЕС,
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