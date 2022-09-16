Количество россиян в Грузии только растет. Причем интерес у туристов вызывает не только Тбилиси, но и "курортная" Грузия.

Так, в Аджарии и в сентябре продолжается лето. Сейчас и на побережье, и в горах держится комфортная для отдыха температура — около 25 градусов.

Туристический сезон бьет ключом, процветает экотуризм. Смотрите видео о том, что сейчас происходит в курортной Аджарии и почему она так интересует и туристов, и орнитологов.