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2 часа назад

Как туристы продлевает лето в Аджарии: видео

Диана Товсепова

Количество россиян в Грузии только растет. Причем интерес у туристов вызывает не только Тбилиси, но и "курортная" Грузия.

Так, в Аджарии и в сентябре продолжается лето. Сейчас и на побережье, и в горах держится комфортная для отдыха температура — около 25 градусов.

Туристический сезон бьет ключом, процветает экотуризм. Смотрите видео о том, что сейчас происходит в курортной Аджарии и почему она так интересует и туристов, и орнитологов.

Ранее мы писали о том, куда поехать на три дня осенью. В топе направлений и страны СНГ, и Турция.

Заграница,Видео,
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