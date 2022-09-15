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3 часа назад

Куда поехать на три дня в октябре

Мира Маркина

Октябрь - идеальное время для путешествий. Туристов не так много, а на улице уже не так жарко, как летом. Куда можно поехать на несколько дней за границу, рассказываем в материале "Рамблера".

Куда поехать на три дня в октябре
Фото: unsplash.comunsplash.com

Баку

В Баку в октябре уже спадает летняя жара, поэтому посмотреть город будет особенно приятно. В Каспийском море уже будет холодно купаться, но зато трех дней будет достаточно, чтобы прогуляться по набережной, Старому городу, посмотреть на спроектированный Захой Хадид Центр Гейдара Алиева, наесться кутабов и сходить в Азербайджанский национальный музей ковра.

Алматы

Октябрь в Алматы - идеальное время для хайкинга. Большинство туристов идут на Большое Алматинское озеро или Кок-Жайляу, но там всегда много людей. Если вы и ранее ходили в походы, можно попробовать осилить Большой Алматинский пик. Также одним днем можно съездить из Алматы на Чарынский каньон, плато Ассы или озеро Иссык.

Алачати

Алачати - это деревня на западном побережье Эгейского моря. Раньше она была населена коренными греками. Сейчас это милый курорт с небольшим количеством туристов, локальными магазинчиками керамики и стильными кафе. В основном там отдыхают местные. До Алачати можно добраться из аэропорта Измира.

Заграница,Гейдар Алиев,
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