Если хотите отдохнуть у моря и посмотреть на горы, но не хотите далеко уезжать, то стоит присмотреться к отдыху Абхазии. Там вы сможете насладиться чистейшей природой, посетить множество достопримечательностей и попробовать вкусную местную кухню.

Блогер Abkhazia_dom собрала список из трех мест, которые обязательно стоит посетить, если вы собираетесь в Абхазию впервые.

Каменный мешок

Такое название носит ущелье, образовавшееся на месте разлома скал. Его глубина достигает 500 метров, а внизу течет горная река Юпшара.

Водопад "Девичьи слезы"

Водопад состоит из множества тонких водяных струй, которые символизируют слезы девушки, потерявшей своего возлюбленного. Существует поверье, что все загаданные там желания исполняются.

Подробнее об остальных местах, которые стоит увидеть в Абхазии, смотрите в видео.