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54 минуты назад

3 места, которые стоит посетить в Абхазии: видео

Стелла Шмель

Если хотите отдохнуть у моря и посмотреть на горы, но не хотите далеко уезжать, то стоит присмотреться к отдыху Абхазии. Там вы сможете насладиться чистейшей природой, посетить множество достопримечательностей и попробовать вкусную местную кухню.

Блогер Abkhazia_dom собрала список из трех мест, которые обязательно стоит посетить, если вы собираетесь в Абхазию впервые.

Каменный мешок

Такое название носит ущелье, образовавшееся на месте разлома скал. Его глубина достигает 500 метров, а внизу течет горная река Юпшара.

Водопад "Девичьи слезы"

Водопад состоит из множества тонких водяных струй, которые символизируют слезы девушки, потерявшей своего возлюбленного. Существует поверье, что все загаданные там желания исполняются.

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Подробнее об остальных местах, которые стоит увидеть в Абхазии, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, на каком турецком курорте отдыхают богачи.

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