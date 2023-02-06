На каком турецком курорте отдыхают богачи: видео

Турция – одна из самых любимых стран путешественников, предпочитающих пляжный отдых. Курортный сезон здесь длится с мая по октябрь, уровень обслуживания туристов весьма высокий, достопримечательностей и интересных маршрутов довольно много.

При этом, как и в любой стране мира, в Турции есть совершенно разные города-курорты, в каждом из которых можно найти как плюсы, так и минусы.

В частности, задумавшись о поездке в Турцию, следует рассчитывать, какую сумму на отдых вы готовы потратить. И исходя из материальных возможностей, выбирать тот или иной курорт.

Особенно популярны среди туристов со средним достатком Алания и Анталья. Соотношение цены и качества здесь наиболее приемлемы, довольно много интересных мест для посещения, неплохо можно сочетать активный и пляжный отдых.

Для тех же, кто не особенно ограничивает себя в средствах, есть возможность выбрать и другие, более дорогие курорты. Так, лучшим курортом среди самых богатых людей страны считается Бодрум. Именно здесь, на побережье Эгейского моря предпочитает отдыхать турецкая элита.