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2 часа назад

На каком турецком курорте отдыхают богачи: видео

Мария Кимакович

Турция – одна из самых любимых стран путешественников, предпочитающих пляжный отдых. Курортный сезон здесь длится с мая по октябрь, уровень обслуживания туристов весьма высокий, достопримечательностей и интересных маршрутов довольно много.

При этом, как и в любой стране мира, в Турции есть совершенно разные города-курорты, в каждом из которых можно найти как плюсы, так и минусы.

В частности, задумавшись о поездке в Турцию, следует рассчитывать, какую сумму на отдых вы готовы потратить. И исходя из материальных возможностей, выбирать тот или иной курорт.

Особенно популярны среди туристов со средним достатком Алания и Анталья. Соотношение цены и качества здесь наиболее приемлемы, довольно много интересных мест для посещения, неплохо можно сочетать активный и пляжный отдых.

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Для тех же, кто не особенно ограничивает себя в средствах, есть возможность выбрать и другие, более дорогие курорты. Так, лучшим курортом среди самых богатых людей страны считается Бодрум. Именно здесь, на побережье Эгейского моря предпочитает отдыхать турецкая элита.

Смотрите видео, чтобы узнать подробности.

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