Что удивит туристов в Канаде: видео

Канада — одно из крупнейших государств мира, которое представляет собой симбиоз современных городов и невероятной природы. Блогер @annawellwell рассказала в своем TikTok-аккаунте, какие семь вещей удивят впервые приехавших в страну туристов.

Так, например, по улицам канадских городов могут спокойно разгуливать гуси, и это никого не смущает. Еще один интересный факт — в домах предусмотрен бесплатный тренажерный зал для жильцов, потому что канадцы любят заниматься спортом.

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