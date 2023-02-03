За что туриста могут избить в Мексике

Пирамида Кукулькана — одна из самых известных достопримечательностей в Мексике, которая относится к древней цивилизации майя. На вершине пирамиды расположен священный храм древних народов. Ученые и археологи рассказывали, что в этом храме майя приносили жертвоприношения, а также в нем хранились различные драгоценности — подношения для богов.

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Жители Мексики до сих пор очень ревностно относятся к этой достопримечательности, так как чтут и уважают память предков. А тех, кто не подчиняется правилам, могут жестоко наказать. На пирамиду Кукулькана забираться запрещено, за это туристам выписывают штраф в пять тысяч песо (около 350 долларов). Однако есть и другое наказание, которое следует сразу же, как опрометчивый турист спускается с пирамиды. О нем — в материале “Рамблера”.

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За полгода произошло около десятка случаев, когда туристы поднимались на священную пирамиду Кукулькана, а потом оставались наказанными местными жителями. Как правило, это делают путешественники в состоянии опьянения. Или это делают блогеры, которые в тот же день попадают в сводки новостей.

В сентябре 2022 года женщина из США забралась на пирамиду, после чего ее сначала освистали местные жители, а потом вызвали охрану. Пока ее снимали со ступеней, она спускалась и танцевала. Когда женщина спустилась, местные жители окружили ее, начали обзывать и кидать в нее бутылки с водой.

Похожий случай произошел в январе 2023 года. Охрана спустила туриста из Польши после того, как он забрался на пирамиду. У ее подножия местные жители избили его палками, после чего он убежал. После этого ему назначили штраф.