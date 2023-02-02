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2 часа назад

Законы Аргентины, которые обязательно знать туристам

Мария Каткова

Во многих странах есть свои необычные законы, которые, на первый взгляд, могут показаться странными. Однако довольно часто они действуют исключительно на местных жителей. Некоторые формулировки могут показаться вам абсурдными, но туристам тоже стоит знать, какое наказание они могут получить.

Законы Аргентины, которые обязательно знать туристам
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Самые странные законы Аргентины — в материале “Рамблера”. И помните, что незнание законов не освобождает вас от ответственности.

Нельзя кусать собак

Аргентинцы действительно любят собак и держат их в квартирах, а также в частных домах. Однако вместе с тем в стране очень много бездомных животных. Конечно, в туристическом центре Буэнос-Айреса вы их не встретите, но на окраинах некоторых городов они вам наверняка попадутся. Однако в Аргентине существует закон, который регулирует взаимодействие жителей и гостей страны с собаками. Так, если собака облаяла вас, вы можете сделать это в ответ. Однако укусить ее не можете — за это получите наказание.

Нельзя убивать комаров

Комаров в Аргентине действительно много, как и других насекомых. Но вот отношения к тем, которые пьют кровь, почему-то особенное. Это связано с экологией, так как комары — часть единой природной экосистемы. Закон приняли после того, как в 2021 году в Буэнос-Айресе было нашествие комаров, и многих из них люди убили. В итоге начали сокращаться некоторые виды птиц и животных в стране. С тех пор, если комар сидит на теле человека, то тот не может его убить.

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Не наступайте на ноги незнакомцам

Чтобы аргентинцы уважали личное пространство друг друга в общественных местах, власти разрешили избивать человека, который наступил вам на ногу. Однако делать это можно только той ногой, на которую вам наступили. Поэтому будьте внимательны в общественном транспорте и в других общественных местах. Конечно, с дракой на вас вряд ли кто-то полезет, но лучше предупредить возникновение конфликта.

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