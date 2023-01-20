В Мексике ужесточили закон, который коснется части туристов

Получить весомый штраф или сесть в тюрьму за курение табака теперь можно в Мексике. Власти этой страны ввели один из наиболее строгих антитабачных законов в мире. Соответствующая новость появилась на портале агентства Reuters.

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Теперь курить нельзя не только в кафе и ресторанах, на рабочем месте и в транспорте. На территории парков, пляжей, гостиниц и курортов табачный дым тоже под запретом – с середины января 2023 года.

За несоблюдение закона нарушителя оштрафуют. Например, туриста, пойманного за курением в общественных местах, попросят заплатить сумму от 50 до 300 долларов (от 3,4 до 20,5 тысячи рублей). Отказ от уплаты штрафа или просьбы потушить сигарету навлечет более серьезные последствия в виде тюремного заключения на 36 часов.

Штрафовать начнут и заведения, хозяева которых разрешают курить посетителям. От таких нарушителей потребуют до 46 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).