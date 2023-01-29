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2 часа назад

Сколько стоят продукты в Израиле: видео

Мира Маркина

Блогер @daria_isrlife, живущая в Израиле, рассказала в своем TikTok-аккаунте, сколько в стране стоит привычная россиянам продуктовая корзина.

Так, по словам девушки, цены на хлеб и сливочное масло регулируются государством. Так, самый дешевый батон стоит в магазине 6,90 шекелей за 750 грамм — около 140 рублей, а упаковка сливочного масла (200 грамм) — 7,80 шекелей (примерно 160 рублей). Один литр коровьего молока в израильском супермаркете обходится покупателю в 5,94 шекелей. Это около 120 рублей.

Смотрите видео, чтобы узнать, сколько стоят рыба, курица, пельмени и другие продукты в Израиле.

Какие продукты можно купить на 5 тысяч рублей в Америке

Ранее мы показывали ролик о том, сколько стоят «русские» продукты в Израиле.

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