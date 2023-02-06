Куда недорого полететь весной

Если заранее задуматься о весеннем путешествии, можно еще приобрести билеты по не высокой цене. Какие направление стоит рассмотреть? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Египет

В марте в Египте около 24-26 градусов тепла. Море прогревается до 20-22 градусов. В апреле температура воздуха на западном побережье достигает 27 градусов: уже не холодно, как зимой, но еще и не так жарко, как летом. Лететь из Москвы до Каира примерно 6 часов 20 минут. Билет на прямой рейс обойдется вас в 18 370 рублей без багажа.

Турция

Классический вариант — опять поехать в Турцию. В сравнении с прошлым годам цены на билеты в страну упали практически в два раза. В конце марта из Москвы в Стамбул можно улететь за 16 985 рублей без багажа. Рейсы с пересадкой обойдутся еще дешевле.

Мальдивы

Весной можно слетать и на Мальдивы. Купить билет на рейс Москва-Мале с пересадкой в Дубае и багажом можно за 41 540 рублей с вылетом 4 апреля. Это тоже на 17 тысяч дешевле, чем в аналогичные даты в прошлом году.

Таиланд