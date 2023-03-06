МИД РФ: Россия прорабатывает безвиз с шестью странами

В скором времени соотечественники смогут посещать некоторые страны без визы. Статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов рассказал в беседе с ТАСС, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами.

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Он подчеркнул, что речь идет об Индии, Анголе, Вьетнаме, Индонезии, Сирии и Филиппинах. На данный момент проект находится на этапе проработке документов, уточнил он.

Напомним, впервые информация об об установлении безвизового режима со странами Персидского залива и Азии появилась в декабре прошлого года. Евгений Иванов подчеркивал, что работа по этому вопросу не прекращается.

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