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1 час назад

Турагенты: россияне начали скупать туры в Турцию после землетрясения

Мария Каткова

Представители туристической отрасли рассказали о восстановлении спроса на туры в Турцию после землетрясения. Об этом сообщает "Интерфакс".

Россияне начали скупать туры в Турцию после землетрясения
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В "Интуристе" рассказали, что все свободные даты забронированы туристами до 8 марта включительно. Также представители туроператора отмечают, что многие путешественники уже бронируют поездки на время весенних каникул.

В Fun&Sun отметили, что через них бронирования идут активнее. Также там добавили, что землетрясение не затронуло те регионы, где чаще всего отдыхают россияне.

В АТОР рассказали, как на отдых в Турции повлияет землетрясение

В "Слетать.ру" прокомментировали, что после землетрясения продажи туров в Турцию упали. Теперь спрос начинает постепенно восстанавливаться.

Ранее сообщалось, что стали известны альтернативы дорожающим турецким курортам.

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