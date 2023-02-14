В АТОР рассказали, как на отдых в Турции повлияет землетрясение

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что сервис на турецких курортах после землетрясения вряд ли изменится. Таким мнением исполнительный директор организации Майя Ломидзе поделилась с РИА Новости.

По словам Ломидзе, российские туристы редко выбирали для отдыха пострадавшие регионы. В основном они приезжают на запад страны.

В районе Стамбула Мраморное море отступило от берега, и землетрясения там не случилось, пояснил НСН вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.