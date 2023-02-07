Правила этикета в Турции, которые часто нарушают русские туристы

Турция всегда была популярной страной для отдыха у русских туристов. Она славится своим сервисом, а также хорошим соотношением цены и качества. Однако туристы не всегда помнят, что Турция — преимущественно мусульманская страна на Востоке, поэтому здесь существуют свои правила, обусловленные религиозными и культурными особенностями.

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Большинство правил этикета российские туристы нарушают. Никто не будет делать им замечания, но местные жители могут недовольно посмотреть и негативно высказаться об определенных поступках. О том, какие правила этикета туристы нарушают в Турции — в материале “Рамблера”.

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Слишком открытая одежда

Стоит помнить, что открытую одежду нужно носить только на территории отеля, и то не везде. Например, в некоторых гостиницах в ресторан не пускают в купальных костюмах. Не стоит выходить в парео на улицу и идти осматривать достопримечательности или на рынок — это будет невежливо по отношению к местным жителям. От вас не требуют закрывать полностью тело тканью, но плечи и живот стоит прикрыть.

Демонстрация чувств на публике

Если вы отдыхаете с партнером, супругой/супругом, то не стоит демонстрировать вашу любовь на публике. Единственное приемлемое действие — держаться за руки. Однако не стоит показывать поцелуи и интимные прикосновения в общественных местах. Речь идет также и об общественных пляжах. В таких странах это не принято, поэтому лучше воздержаться от проявления чувств и подождать момента, когда вы окажетесь в отеле.

Употребление алкоголя

Вы можете употреблять бесконечное количество алкоголя в отеле с системой “Все включено” (однако учтите, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью), но появляться в общественном месте в нетрезвом виде категорически запрещено. Ровно, как и у потреблять алкоголь в общественном месте.

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