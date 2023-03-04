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1 час назад

Стали известны альтернативы дорожающим турецким курортам

Мира Маркина

ОАЭ, Египет и Тунис могут стать альтернативой отдыху в Турции. Так считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, который появился в эфире радио "Комсомольская правда".

Стали известны альтернативы дорожающим турецким курортам
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, перечисленные страны и российский курорты, "по санаторно-курортному сегменту абсолютно конкурентоспособны". Он отметил, что черноморское побережье более доступно и пользуется спросом среди туристов.

Барзыкин отметил, что есть возможность выбрать и дальнемагистральные направления, например Таиланд и Китай. Они будут дороже, но, по словам вице-президента РСТ, качество отдыха соответствующее.

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Специалист считает, что сэкономить помогут туроператоры, которым доступны фиксированные блоки мест и на перевозку, и на размещение. Кроме того, при раннем бронировании больше возможность для выбора.

Ранее "Рамблер" делился мнениями о летнем отдыхе в ОАЭ.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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