Стали известны альтернативы дорожающим турецким курортам

ОАЭ, Египет и Тунис могут стать альтернативой отдыху в Турции. Так считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, который появился в эфире радио "Комсомольская правда".

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По словам эксперта, перечисленные страны и российский курорты, "по санаторно-курортному сегменту абсолютно конкурентоспособны". Он отметил, что черноморское побережье более доступно и пользуется спросом среди туристов.

Барзыкин отметил, что есть возможность выбрать и дальнемагистральные направления, например Таиланд и Китай. Они будут дороже, но, по словам вице-президента РСТ, качество отдыха соответствующее.

Специалист считает, что сэкономить помогут туроператоры, которым доступны фиксированные блоки мест и на перевозку, и на размещение. Кроме того, при раннем бронировании больше возможность для выбора.