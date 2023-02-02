Cтраны Африки, на которые нужно обратить внимание россиянам

Россияне начинают открывать для себя новые туристические направления, в том числе африканские. Стоит присмотреться к некоторым странам, так как отдых там может быть достаточно роскошным и интересным. Если вы не хотите ездить на сафари или заниматься экстремальными видами спорта, вам тоже подойдет отдых в этих странах. О том, в какие страны в Африке стоит съездить из России, — в материале “Рамблера”.

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Тунис

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Приехав в Тунис, вы не сразу поймете, что попали в Африку. На страну очень повлияло соседство с Востоком, поэтому, на первый взгляд может показаться, что вы находитесь не в Африке. На самом же деле отдых в Тунисе может быть похож на турецкий, но если вы сами этого захотите. Здесь есть большой выбор отелей с системой “Все включено” и близостью к пляжу.

Тунис буквально создан для экскурсий. Вы можете съездить посмотреть на исторические раскопки, Колизей и останки древних городов. Часть территории страны занимает знаменитая пустыня Сахара, и сюда тоже возят экскурсионные группы. Поверьте, что эти впечатления того стоят.

Танзания

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Если вы хотите впечатлений, экскурсий и сафари с дикими животными, то вам лучше всего ехать на материковую часть Танзании. Если вы хотите более расслабленный отдых, то езжайте на архипелаг Занзибар. На нем расположено множество отелей с собственным пляжем и различными активностями. Однако и здесь вы сможете найти и другие развлечения. На острове можно просто гулять и погружаться в местную культуру — жители очень дружелюбно относятся к туристам и предлагают им не только услуги, но и помощь.

Намибия

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