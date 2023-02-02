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1 час назад

Три африканские страны, на которые нужно обратить внимание россиянам

Мария Каткова

Россияне начинают открывать для себя новые туристические направления, в том числе африканские. Стоит присмотреться к некоторым странам, так как отдых там может быть достаточно роскошным и интересным. Если вы не хотите ездить на сафари или заниматься экстремальными видами спорта, вам тоже подойдет отдых в этих странах. О том, в какие страны в Африке стоит съездить из России, — в материале “Рамблера”.

Cтраны Африки, на которые нужно обратить внимание россиянам
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Тунис

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Приехав в Тунис, вы не сразу поймете, что попали в Африку. На страну очень повлияло соседство с Востоком, поэтому, на первый взгляд может показаться, что вы находитесь не в Африке. На самом же деле отдых в Тунисе может быть похож на турецкий, но если вы сами этого захотите. Здесь есть большой выбор отелей с системой “Все включено” и близостью к пляжу.

5 малоизвестных фактов про Африку

Тунис буквально создан для экскурсий. Вы можете съездить посмотреть на исторические раскопки, Колизей и останки древних городов. Часть территории страны занимает знаменитая пустыня Сахара, и сюда тоже возят экскурсионные группы. Поверьте, что эти впечатления того стоят.

Танзания

Unsplash.com

Если вы хотите впечатлений, экскурсий и сафари с дикими животными, то вам лучше всего ехать на материковую часть Танзании. Если вы хотите более расслабленный отдых, то езжайте на архипелаг Занзибар. На нем расположено множество отелей с собственным пляжем и различными активностями. Однако и здесь вы сможете найти и другие развлечения. На острове можно просто гулять и погружаться в местную культуру — жители очень дружелюбно относятся к туристам и предлагают им не только услуги, но и помощь.

Намибия

Unsplash.com

Это — одна из самых безопасных и самая богатая страна Африки. Здесь расположена самая древняя пустыня Намиб, а также достаточно различных парков и заповедников для прогулок. По Намибии можно передвигаться на машине, так как здесь очень хорошие дороги. Однако если вы не рискуете арендовать машину в чужой стране, можно спокойно передвигаться на общественном транспорте — он безопасен для путешественников и останавливается во всех значимых туристических местах.

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