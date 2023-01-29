В какие места так и тянет отчаянных туристов

Размеренный пляжный отдых подходит не всем. Есть такие путешественники, которые ищут не тривиальные места и самые сложные маршруты.

"Рамблер" рассказывает о прекрасных и опасных местах, которые неизменно пользуются популярностью у тех, кто ищет приключения.

Врата ада

Официальное название этого места - Сияние Каракумов. Но местные жители и путешественники называют его по-другому. Этот пылающий кратер действительно напоминает вход в преисподнюю или врата ада. Пылающий кратер диаметром 60 метров и глубиной 20 метров находится в деревне Дарваза, в Туркменистане. Добраться сюда может быть не просто, но впечатлений точно останется на всю жизнь.

Камино-де-Сантьяго

Это целая сеть маршрутов, проложенных по Франции, Испании и Португалии, для тех, кто по-настоящему любит гулять. Продолжительность маршрута определяют сами путешественники: от трех дней до нескольких месяцев. Чтобы стать паломником, нужно зарегистрироваться получить паспорт паломника - креденсиаль, с ним вы можете отмечаться на маршруте и показывать его при заселении в альберге, дешевые хостелы для паломников, в конце пути вы получите сертификат.

Язык тролля

Одно из самых известных и довольно опасных мест в Норвегии. Это выступ, который нависает над пропастью глубиной 700 метров. Не каждый решится подобраться к самому краю, но тем не менее смельчаки находятся. Чтобы до него добраться, нужно обладать альпинистскими навыками.

Трансфагарашское шоссе