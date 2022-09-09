Мистический туризм: где искать страшные тайны

Искушенных путешественников совершенно не привлекают стандартные экскурсии, которые, как правило, выбирают от скуки, когда больше нечем заняться в отеле. Для тех, кому хочется узнавать новое, смотреть на невиданное, испытывать острые ощущения и все такое, "Рамблер" рассказывает о направлениях мистического туризма.

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Маньпупунер

С языка манси Мань-Пупу-Нер переводится как «малая гора идолов». Это гора с огромными столбами выветривания, которые действительно похожи на идолов и считаются шеологическим памятником. Уведить мансийских болванов можно в Печоро-Илычском заповеднике. Манси поклонялись этим столбам, но подниматься на гору было нельзя, это считалось страшным грехом. Сейчас сюда приезжают путешественники, которым нравится ездить по местам силы.

Аркаим

Древний Город Солнца был обнаружен неподалеку от Челябинска сравнительно недавно — в 1987 году, когда строили Больше-Караганское водохранилище. Археологи сделали здесь массу открытий и нашли огромное количество интереснейших артефактов. Есть предположение, что именно Аркаим стал родиной древних ариев, благодаря которым получили развитие европейская, персидская и индийская цивилизация. Кажется, что именно здесь родился тот самый Заратустра. План города напоминает модель Солнечной системы, также здесь были найдены пирамиды, ориентированные точно так же, как и египетские. Сюда стоит приехать, чтобы ощутить дыхание вечности и загадать желание на горе Шаманке.

Телецкое озеро

Жемчужина Алтая, хотя и сам Алтай вполне можно назвать жемчужиной. Оно небольшое, но очень глубокое — 325 метров, второе по запасом пресной воды в России после Байкала. Местные жители считают его проклятым, по легенде, на дне озера можно обнаружить «лес мертвецов».