Альтернатива Турции: 5 причин поехать в Марокко

Ежегодно в Турцию прилетает шесть миллионов туристов из России. Россияне выбирают Турцию за комфортный отдых по системе "все включено", но это не единственный бюджетный курорт. "Рамблер" расскажет, почему Марокко может стать альтернативой для отдыха.

Пляжи

Большинство большинство пляжей Марокко пригодны для купания. При этом пляжи простираются вдоль всего западного океанского побережья страны. Сезон начинается в конце мая и длится до конца октября.

В сезон создается ощущение, что Марокко никогда не спит. Везде полно людей, песен и других развлечений.

Марракеш

Марракеш — город, который по-настоящему передает атмосферу арабской сказки. Художники и уличные музыканты придают невероятную атмосферу центральной площади Джамаа-эль-Фна.

Вы легко можете затеряться в узких улочках старого города и найти себе прияные приключения. Например, сходить в хаммам, съесть местную еду, посетить базар или сувенирную лавку.

Погода

Климат Марокко уникален и разнообразен. Из-за близости страны к Атлантическому океану и пустыне Сахара вы можете "отыскать" разные климатические зоны. Например, для побережья характерен средиземноморский климат, а для горных районов — континентальный, на юге страны вас будет ждать настоящая пустыня.

Но не только пустыней славится Марокко. Здесь есть все, начиная от океанского побережья и широких песчаных пустынь до заснеженных горных районов. Высокий Атлас — самая невероятная горная цепь в Марокко, простирающаяся от центра к югу страны и впечатляющая красотой своих лесных холмов и водопадов.

Кухня

Марокко известенен только своей красотой, но и традиционной кухней. На улицах в центре города можно встретить множество передвижных лавок, предлагающих широкий ассортимент шашлыков и овощей на гриле.