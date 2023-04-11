Китай славится своими культурными и природными достопримечательностями, которые находятся в значительном удалении и от туристических центров страны. Пока одни туристы восхищаются технологиями Поднебесной, другие едут, чтобы посмотреть на нетронутую природу.

Одним из самых популярных заповедных парков в Китае считается Улинъюань, который расположен недалеко от Гонконга. Там расположились парящие горы, поражающие туристов своей красотой.

Особенную популярность парящие горы получили благодаря фильму "Аватар". Именно эти пейзажи были использованы в качестве прототипа для съемок далекой планеты Пандоры.

Заповедник окружен густым лесом, и помимо гор здесь обитают необычные животные и птицы. Туристам действительно может показаться, что они отправились на другую планету.

О том, как выглядят парящие горы и почему они получили такое название, смотрите в видео.