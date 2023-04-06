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55 минут назад

На что жалуются туристы в Китае

Мария Каткова

Китай становится популярным направлением у россиян после того, как страна открылась для туристов в связи с окончанием пандемии. Пока одни путешественники только собирают чемоданы, другие уже посетили Поднебесную и делятся своими впечатлениями о визите в страну.

На что жалуются туристы в Китае
Фото: UnsplashUnsplash

Не все оказываются довольными полученным опытом. О том, на что жалуются туристы в Китае — в материале “Рамблера”.

Еда

Пища — одна из самых больших проблем во время отдыха в Китае, преимущественно у россиян. Дело в том, что в большинстве отелей невозможно найти блюда, привычные русскому и даже европейскому менталитету. Все супы, лапша и рис здесь подаются с острыми и солеными приправами и соусами. Кроме того, здесь практически нет молочной продукции и более пресной пищи.

Нередко туристы сталкиваются с отравлениями, так как желудок не выдерживает постоянное питание лапшой и рисом с соусами.

Почему могут отказать в визе в Китай

Невоспитанность

Менталитет в Китае действительно отличается от западного. Здесь в порядке вещей нарушать личное пространство других людей, что очень смущает европейцев. Никто не извинится, если наступит вам на ногу, толкнет вас или снесет по дороге к метро.

Еще один существенный минус кроется в поведении китайцев за столом. Если вы сидите в кафе и сзади вас кто-то громко чавкает или рыгает, будьте уверены — это точно китаец. Дело в том, что они гораздо проще относятся к нормам поведения в общественных местах, а правила этикета у них кроются в другом.

Большое количество людей

И хоть Китай уже отдал Индии первенство самой густонаселенной страны, людей в больших городах Китая по-прежнему много. Вы не всегда сможете найти свободный столик в кафе, а к некоторым туристическим достопримечательностям придется стоять километровые очереди. Если вы соберетесь на пляж, то не стоит быть уверенным в том, что там будет свободное место для вашего лежака.

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