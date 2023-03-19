Сколько стоит съездить в отпуск в Китай

Китай – красивая и неординарная страна, привлекающая богатой культурой и уникальной историей. В стране отменили карантин и с 15 марта КНР начал выдавать иностранцам все типы виз. Рассчитать бюджет перед поездкой помогут советы от "Рамблера".

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Итак, вы собрались в Китай и для начала нужно оформить туристическую визу, если она необходима. Например, для отдыха в Гонконге и Макао виза россиянам не понадобится. Для отдыха в Шанхае и Пекине – да.

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Существуют однократные и многократные визы. В первом случае придется заплатить 4500 рублей, во втором – 9000 рублей. Однократная виза предназначена для путешествия по материковой части Китая. Если турист с такой визой отправится в Гонконг или Макао, обратно его не пустят. Многократная виза дает доступ к свободному передвижению по всем регионам КНР.

Для визы понадобятся:

Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев после окончания поездки;

Паспорт РФ;

Оригинал или ксерокопия полиса страхования;

Фотография 3,5х4,5;

Заполненная анкета;

Билеты туда и обратно;

Бронь номера в отеле;

Справка с места работы с уровнем средней зарплаты;

Выписка из банковского счета за три месяца.

Стоимость перелета в Китай из России зависит от времени года. Бюджетные билеты по цене от 35 000 до 37 000 рублей можно купить в июне. Наиболее высокие цены в декабре – до 95 000 рублей. Например, билеты в Китай на март стоят от 50 тысяч.

Отель 3* в центре Шанхая или Пекина обойдется примерно в 500$.

В Китае работает огромное количество ресторанов, кафе и других заведений общественного питания, где можно вкусно и дешево пообедать. Однако заказ блюд в ресторане представляет трудность, так как в меню нет не только английского перевода, да и сотрудники на английском вряд ли будут говорить.

В целом в кафе можно поесть на 5$ и больше, в ресторанах простое блюдо стоит от 10$.

Отличный высокоскоростной мобильный интернет – настоящая гордость Китая. Для доступа к нему туристу потребуется временная сим-карта, которую можно купить в аэропорту. А вот Wi-Fi в Китае оставляет желать лучшего, хорошего интернета и свободного интернета нет даже в дорогих отелях.

Стоимость мобильной связи высокая — от 20$ в месяц, покупка карты и выбор тарифного плана стоят столько же.

Китай – это огромная страна, чтобы преодолевать такие расстояния существует крупнейшая в мире сеть высокоскоростных поездов. Билеты на поезд можно купить на вокзале или забронировать онлайн. А вот машину в Китае туристу арендовать будет довольно трудно.