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1 час назад

Сколько стоит съездить в отпуск в Китай

Даша Краснова

Китай – красивая и неординарная страна, привлекающая богатой культурой и уникальной историей. В стране отменили карантин и с 15 марта КНР начал выдавать иностранцам все типы виз. Рассчитать бюджет перед поездкой помогут советы от "Рамблера".

Сколько стоит съездить в отпуск в Китай
Фото: UnsplashUnsplash

Итак, вы собрались в Китай и для начала нужно оформить туристическую визу, если она необходима. Например, для отдыха в Гонконге и Макао виза россиянам не понадобится. Для отдыха в Шанхае и Пекине – да.

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Существуют однократные и многократные визы. В первом случае придется заплатить 4500 рублей, во втором – 9000 рублей. Однократная виза предназначена для путешествия по материковой части Китая. Если турист с такой визой отправится в Гонконг или Макао, обратно его не пустят. Многократная виза дает доступ к свободному передвижению по всем регионам КНР.

Для визы понадобятся:

  • Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев после окончания поездки;
  • Паспорт РФ;
  • Оригинал или ксерокопия полиса страхования;
  • Фотография 3,5х4,5;
  • Заполненная анкета;
  • Билеты туда и обратно;
  • Бронь номера в отеле;
  • Справка с места работы с уровнем средней зарплаты;
  • Выписка из банковского счета за три месяца.

Стоимость перелета в Китай из России зависит от времени года. Бюджетные билеты по цене от 35 000 до 37 000 рублей можно купить в июне. Наиболее высокие цены в декабре – до 95 000 рублей. Например, билеты в Китай на март стоят от 50 тысяч.

  • Отель 3* в центре Шанхая или Пекина обойдется примерно в 500$.

В Китае работает огромное количество ресторанов, кафе и других заведений общественного питания, где можно вкусно и дешево пообедать. Однако заказ блюд в ресторане представляет трудность, так как в меню нет не только английского перевода, да и сотрудники на английском вряд ли будут говорить.

  • В целом в кафе можно поесть на 5$ и больше, в ресторанах простое блюдо стоит от 10$.

Продолжит ли Китай сотрудничать с Россией

Отличный высокоскоростной мобильный интернет – настоящая гордость Китая. Для доступа к нему туристу потребуется временная сим-карта, которую можно купить в аэропорту. А вот Wi-Fi в Китае оставляет желать лучшего, хорошего интернета и свободного интернета нет даже в дорогих отелях.

  • Стоимость мобильной связи высокая — от 20$ в месяц, покупка карты и выбор тарифного плана стоят столько же.

Китай – это огромная страна, чтобы преодолевать такие расстояния существует крупнейшая в мире сеть высокоскоростных поездов. Билеты на поезд можно купить на вокзале или забронировать онлайн. А вот машину в Китае туристу арендовать будет довольно трудно.

Для удобства лучше всего воспользоваться картами китайской платежной системы UnionPay. Со снятием наличных денег у туристов не возникает никаких проблем, наличные в стране не любят.
  • Проезд в автобусах — от 0,3$, в метро — от 0,5$.
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