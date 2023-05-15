Самый дорогой авиабилет в мире стоит 80 тысяч долларов. За эту цену пассажир получит не только первоклассный перелет, но и трехкомнатный номер на борту, личного шеф-повара и другие эксклюзивные услуги.

Этот билет вывела на рынок компания Etihad Airways, а сам номер внутри самолета называется The Residence. Полет проходит по маршруту из Лондона в Мельбурн и обратно на самолете Airbus A380. В салоне самолета находятся три отдельных помещения: спальня, гостиная и ванная комната.

Помимо этого, пассажир получает персонального дворецкого, который будет обслуживать его на протяжении всего перелета. В меню доступны любые блюда, а готовит их личный шеф-повар.

Об этом рассказал блогер @Gordey.bogdanov на своей странице в TikTok.

Подробнее о том, что входит в стоимость самого дорогого авиаперелета, смотрите в видео.