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Что входит в стоимость самого дорогого авиабилета в мире: видео

Самый дорогой авиабилет в мире стоит 80 тысяч долларов. За эту цену пассажир получит не только первоклассный перелет, но и трехкомнатный номер на борту, личного шеф-повара и другие эксклюзивные услуги.

Этот билет вывела на рынок компания Etihad Airways, а сам номер внутри самолета называется The Residence. Полет проходит по маршруту из Лондона в Мельбурн и обратно на самолете Airbus A380. В салоне самолета находятся три отдельных помещения: спальня, гостиная и ванная комната.

Помимо этого, пассажир получает персонального дворецкого, который будет обслуживать его на протяжении всего перелета. В меню доступны любые блюда, а готовит их личный шеф-повар.

Об этом рассказал блогер @Gordey.bogdanov на своей странице в TikTok.

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Подробнее о том, что входит в стоимость самого дорогого авиаперелета, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как обманывают туристов в Стамбуле.

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