Как обманывают туристов в Стамбуле

Для россиян Стамбул стал одним из главных туристических городов Турции. Сейчас этот город — большой пересадочный хаб, где останавливаются туристы для того, чтобы полететь в Европу или другие страны.

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Многие остаются в Стамбуле на несколько дней для того, чтобы погулять, посмотреть достопримечательности и насладиться общей атмосферой уникального города. Однако наивностью туристов пользуются предприимчивые местные жители, которые пытаются выманить деньги у туристов. О главных обманах в Стамбуле, — в материале “Рамблера”.

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Подмена меню

В кафе и ресторанах Стамбула вас могут обмануть с помощью поддельного меню. Сначала вам приносят его, вы заказываете понравившиеся блюда и обедаете или ужинаете. После этого вам выставляют огромный счет с ценами, которые вы видите впервые.

Когда вы просите сравнить цены с меню, вам приносят поддельный лист с прайсом в два раза выше того, что вы видели. Чтобы не попасть в такую ситуацию, просите выдать вам чек с наименованием и стоимостью каждой позиции. Не обязательно каждый раз фотографировать меню в кафе.

Наличность в такси

Такси в Стамбуле само по себе вызывает вопросы у туристов. Во-первых, водитель практически никогда не согласится ехать за первоначальную цену, а после поездки попросит вас сумму больше. Всегда рассчитывайте на это и снижайте цену заранее — они любят торговаться.

Также водители могут подменивать наличные. Вы даете им купюру одного номинала, а через секунду в его руках появляется купюра меньшего достоинства. Тогда вам приходится давать ему еще и еще. Секрет прост — соберите всю сумму, пересчитайте при водителе, а уже после этого отдавайте ему деньги.

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