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Где находится самая красивая набережная Стамбула: видео

В историческом районе Бешикташе находится набережная, с которой открывается прекрасный вид на пролив Босфор, мост, связывающий европейскую и азиатскую часть города, и старинную мечеть.

Блогер @Around.the.worlddd рассказала, что набережная Ортакей в Стамбуле считается одним из самых красивых мест в городе благодаря своей потрясающей архитектуре. Это место популярно у туристов и местных жителей, которые приходят сюда, чтобы насладиться прекрасным видом на пролив. Вдоль набережной расположено большое количество красивых зданий, украшенных мозаиками и фресками, а также множество кафе и ресторанов с террасами.

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Подробнее о самой живописной набережной Стамбула смотрите в видео.

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