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6000 людей живут на одной улице: как выглядит деревня Сулошова

Польская деревня Сулошова прославилась в интернете благодаря необычной планировке. Дело в том, что все жители поселка живут на одной улице, длина которой составляет 9 километров. Из-за этого деревню иногда называют «Маленькой Тосканой. Об этом рассказывает издание «Газета.ru».

Населенный пункт стал популярен в социальных сетях, после того, как его спутниковые фотографии разошлись в интернете.

«Я бы не променял это место ни на что другое. В нем есть свое очарование и атмосфера. Как говорится, в этом что-то есть», — рассказал журналистам один из жителей деревни Сулошова.

Как выглядит необычный поселок – в галерее «Рамблера».

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