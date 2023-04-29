6000 людей живут на одной улице: как выглядит деревня Сулошова

Польская деревня Сулошова прославилась в интернете благодаря необычной планировке. Дело в том, что все жители поселка живут на одной улице, длина которой составляет 9 километров. Из-за этого деревню иногда называют «Маленькой Тосканой. Об этом рассказывает издание «Газета.ru».

Населенный пункт стал популярен в социальных сетях, после того, как его спутниковые фотографии разошлись в интернете.

«Я бы не променял это место ни на что другое. В нем есть свое очарование и атмосфера. Как говорится, в этом что-то есть», — рассказал журналистам один из жителей деревни Сулошова.