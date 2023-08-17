Туристам придется молиться, чтобы попасть в горы на Бали

На Бали действует запрет на посещение туристами священных мест. Чтобы его обойти, местные гиды придумали одевать иностранцев в национальную одежду. Об этом пишет The Bali Sun.

Чтобы попасть в горы, путешественников одевают в балийские традиционные наряды и отправляют в храм на молитву. Туристические компании называют это вынужденными мерами и не считают их нарушением, так как восхождение совершается в религиозных целях.

Весной губернатор Бали выпустил перечень запретов для иностранных туристов. Так, например, приезжающим из-за границы нельзя посещать священные места, в том числе горы Абанг, Агунг, Батур и другие.