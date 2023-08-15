Когда в путешествии не обойтись без гида
В последнее время многие туристы самостоятельно организовывают свой отдых, боясь, что им не повезет с гидом. Но есть ситуации, когда от услуг профессионала тяжело отказаться.
Подробнее о том, почему иногда все же стоит нанять гида, — в материале "Рамблера".
Боязнь за свою безопасность
Местные гиды всегда не только сопровождают туристов, но и забоятся об их безопасности. Они обязательно стараются проследить, чтобы отдыхающие случайно не забрели в опасные места, чтобы их ценности оставались в сохранности, чтобы никто не нарвался на мошенников или слишком назойливых продавцов, которые так и норовят продать некачественный товар. Кроме того, гиды всегда пытаются обезопасить путешественников от ядовитых животных и растений.
Гиды также контролируют различные нюансы. Например, чтобы туристы по незнанию не надели легкие открытые сандалии для поездки в ту местность, где обязательно нужна закрытая и прочная обувь.
Плохая ориентация в пространстве
Далеко не все люди даже в родном городе хорошо ориентируются на местности, а что же тогда говорить о туристах, которые оказались в чужой стране. Многие путешественники часто путаются, в какую именно сторону им нужно отправиться, и легко теряются в незнакомых местах. Не помогают даже системы навигации и карты. В таком случае стоит нанять гида, который поможет составить маршрут и сам проведет экскурсии по достопримечательностям.
Языковой барьер
Гиды, как правило, знают местный язык, а потому становятся переводчиками для туристов. Без них многие путешественники не смогли бы свободно общаться с местными жителями. А это особенно нужно, когда хочется сделать заказ в ресторане, купить какую-нибудь вещь или спросить дорогу. Кроме того, порой путешественники могут попасть в сложную ситуацию, например случайно нарушить местный закон, и без переводчика им будет невероятно сложно решить возникший конфликт.
Отсутствие знаний о чужой культуре
Во время экскурсии гиды могут рассказать интересные подробности, о которых обычно знают только местные жители. Это позволит расширить кругозор и лучше погрузиться в чужую культуру. Более того, гиды дают туристам возможность узнать, как местные жители относятся к тому, что происходит в их стране и во всем мире. А еще они могут помочь избежать неловкости, заранее предупредив, как стоит или, наоборот, не стоит вести себя в определенном месте, какой внешний вид приемлем для людей этой культуры, какие жесты или слова запрещены. Все это очень важно, если вы хотите провести отдых комфортно.