Когда в путешествии не обойтись без гида

В последнее время многие туристы самостоятельно организовывают свой отдых, боясь, что им не повезет с гидом. Но есть ситуации, когда от услуг профессионала тяжело отказаться.

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Подробнее о том, почему иногда все же стоит нанять гида, — в материале "Рамблера".

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Боязнь за свою безопасность

Местные гиды всегда не только сопровождают туристов, но и забоятся об их безопасности. Они обязательно стараются проследить, чтобы отдыхающие случайно не забрели в опасные места, чтобы их ценности оставались в сохранности, чтобы никто не нарвался на мошенников или слишком назойливых продавцов, которые так и норовят продать некачественный товар. Кроме того, гиды всегда пытаются обезопасить путешественников от ядовитых животных и растений.

Гиды также контролируют различные нюансы. Например, чтобы туристы по незнанию не надели легкие открытые сандалии для поездки в ту местность, где обязательно нужна закрытая и прочная обувь.

Плохая ориентация в пространстве

Далеко не все люди даже в родном городе хорошо ориентируются на местности, а что же тогда говорить о туристах, которые оказались в чужой стране. Многие путешественники часто путаются, в какую именно сторону им нужно отправиться, и легко теряются в незнакомых местах. Не помогают даже системы навигации и карты. В таком случае стоит нанять гида, который поможет составить маршрут и сам проведет экскурсии по достопримечательностям.

Языковой барьер

Гиды, как правило, знают местный язык, а потому становятся переводчиками для туристов. Без них многие путешественники не смогли бы свободно общаться с местными жителями. А это особенно нужно, когда хочется сделать заказ в ресторане, купить какую-нибудь вещь или спросить дорогу. Кроме того, порой путешественники могут попасть в сложную ситуацию, например случайно нарушить местный закон, и без переводчика им будет невероятно сложно решить возникший конфликт.

Отсутствие знаний о чужой культуре