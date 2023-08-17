Туристы назвали главные критерии при выборе отеля

В первую очередь при выборе отеля туристы обращают внимание на цену и расположение гостиницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

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Как выяснилось, стоимость отеля учитывает 71 процент опрошенных россиян. Это самый важный аргумент в пользу выбора или отказа от гостиницы. Почти столько же респондентов, 70 процентов, указали среди самых важных критериев расположение жилья.

За удобства в номере, наличие кондиционера и телевизора проголосовали 58 процентов опрошенных, за уровень обслуживания и комфорта - 46 процентов. 42 процента туристов всегда ориентируются на отзывы других путешественников при выборе отеля.

Также россияне обращают внимание, но в меньшей степени, на инфраструктуру рядом с отелем, наличие развлечений для детей, возможность есть в отеле и останавливаться с питомцем.