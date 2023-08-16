Перечислены вещи, которые нужно взять в путешествие

Эксперты составили базовый список вещей, которые нужно взять в путешествие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Туту".

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Обязательно нужно взять с собой документы. Например, для путешествия по России понадобятся паспорта, свидетельства о рождении детей, а также распечатанные билеты и брони отелей. Для зарубежной поездки нужен загранпаспорт и медицинская страховка.

Не стоит забывать о технике и базовых гаджетах. Путешественникам посоветовали не забыть взять сменный блок и переходники для розеток в других странах.

Для того, чтобы собрать необходимый комплект одежды, эксперты рекомендуют еще дома составить базовые образы для поездки. Активным туристам не стоит забывать об удобной обуви.

Если путешественник принимает препараты на постоянной основе, то их нужно взять с собой, а также взять необходимые рецепты. Также не стоит забывать о средствах гигиены.

Чтобы поездка прошла комфортнее, туристам рекомендуют обзавестись надувной подушкой, маской для сна и берушами.