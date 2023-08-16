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Эксперты перечислили вещи, которые нужно взять в путешествие

Эксперты составили базовый список вещей, которые нужно взять в путешествие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Туту".

Перечислены вещи, которые нужно взять в путешествие
© Unsplash

Обязательно нужно взять с собой документы. Например, для путешествия по России понадобятся паспорта, свидетельства о рождении детей, а также распечатанные билеты и брони отелей. Для зарубежной поездки нужен загранпаспорт и медицинская страховка.

Не стоит забывать о технике и базовых гаджетах. Путешественникам посоветовали не забыть взять сменный блок и переходники для розеток в других странах.

Для того, чтобы собрать необходимый комплект одежды, эксперты рекомендуют еще дома составить базовые образы для поездки. Активным туристам не стоит забывать об удобной обуви.

Когда в путешествии не обойтись без гида

Если путешественник принимает препараты на постоянной основе, то их нужно взять с собой, а также взять необходимые рецепты. Также не стоит забывать о средствах гигиены.

Чтобы поездка прошла комфортнее, туристам рекомендуют обзавестись надувной подушкой, маской для сна и берушами.

Ранее сообщалось, что гид рассказала, как сэкономить деньги в путешествии.