Гид рассказала, как сэкономить деньги в путешествии

Экскурсовод поделилась лайфхаком, который поможет сэкономить деньги в путешествии
Во время путешествий вовсе не обязательно тратиться на бутилированную воду, ведь во многих городах имеются питьевые фонтанчики. Об этом лайфхаке напомнила экскурсовод Жасмин Пак, сообщает издание The Sun.
По словам девушки, она сама активно пользуется данной возможностью. Жасмин призналась, что сэкономила благодаря разбросанным по Риму фонтанчикам немало денег.
Однако не все подписчики отнеслись с воодушевлением к озвученному совету. Некоторые пользователи отметили, что лучше потратиться на бутылку воды, нежели отдать предпочтение фонтану, который является рассадником бактерий.
И все же часть комментаторов поддержала гида, отметив, что многие путешественники пользуются этим лайфхаком и прекрасно себя чувствуют.
Питьевые фонтаны на сегодняшний день можно встретить во многих уголках мира, в том числе в Италии, Испании, Армении и др.
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