Гид рассказала, как сэкономить деньги в путешествии

Во время путешествий вовсе не обязательно тратиться на бутилированную воду, ведь во многих городах имеются питьевые фонтанчики. Об этом лайфхаке напомнила экскурсовод Жасмин Пак, сообщает издание The Sun.

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По словам девушки, она сама активно пользуется данной возможностью. Жасмин призналась, что сэкономила благодаря разбросанным по Риму фонтанчикам немало денег.

Однако не все подписчики отнеслись с воодушевлением к озвученному совету. Некоторые пользователи отметили, что лучше потратиться на бутылку воды, нежели отдать предпочтение фонтану, который является рассадником бактерий.

И все же часть комментаторов поддержала гида, отметив, что многие путешественники пользуются этим лайфхаком и прекрасно себя чувствуют.

Питьевые фонтаны на сегодняшний день можно встретить во многих уголках мира, в том числе в Италии, Испании, Армении и др.