$90.98+0.9699.96-0.26

Россиянам объяснили, чем опасны посадочные талоны на самолет

Эксперт по туризму Майя Котляр рассказала, что посадочные талоны нужно уничтожать после завершения перелета. Хорошими советами она поделилась с подписчиками своего Telegram-канала «Туризм с Майей Котляр».

Эксперт рассказала, чем опасны посадочные талоны на самолет
© Unsplash

По словам специалиста, посадочный талон нельзя фотографировать и делиться снимком в соцсетях, а также нельзя просто выбрасывать или оставлять в самолете. Все дело в том. то посадочный талон содержит очень много личной информации пассажира, вплоть до домашнего адреса и финансовых операциях. Эти данные зашифрованы в штрих-коде.

Злоумышленники легко могут воспользоваться этой информацией, если поставят себе такую цель. Чтобы избежать таких рисков, Майя Котляр советует не оставлять посадочные талоны без присмотра и уничтожать после перелета так, чтобы они точно не попали никому в руки.

Откуда берется воздух внутри самолета: неожиданные факты о полетах

Ранее пилот рассказал, на каких местах в самолете турбулентность ощущается меньше всего.