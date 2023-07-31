Эксперт рассказала, чем опасны посадочные талоны на самолет

Эксперт по туризму Майя Котляр рассказала, что посадочные талоны нужно уничтожать после завершения перелета. Хорошими советами она поделилась с подписчиками своего Telegram-канала «Туризм с Майей Котляр».

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По словам специалиста, посадочный талон нельзя фотографировать и делиться снимком в соцсетях, а также нельзя просто выбрасывать или оставлять в самолете. Все дело в том. то посадочный талон содержит очень много личной информации пассажира, вплоть до домашнего адреса и финансовых операциях. Эти данные зашифрованы в штрих-коде.