Если вы хотите без спешки пройти на борт и комфортно расположиться на своем месте, то не откладывайте посадку в самолет на последние минуты перед вылетом.

Одна из главных причин, по которой стоит войти в самолет пораньше – это возможность разместить багаж на полке над своим креслом. Когда вы садитесь одним из первых, у вас есть время спокойно уложить сумки и чемоданы в багажные отсеки, не торопясь и не мешая другим пассажирам. Позднее придется действовать в спешке и, возможно, вам не хватит места для всех вещей на багажной полке над вами.

Еще одно преимущество ранней посадки в самолет – шанс занять свободное место в последних рядах салона. Нередко бывает так, что не все места в хвосте самолета распродаются. Если вы зайдете одним из первых и вежливо спросите экипаж о свободных местах то вам могут разрешить пересесть на такой ряд. Это особенно удобно, если вы летите вдвоем, возможно вам удастся занять три места только для себя.

Пассажирам, летящим с маленькими детьми, ранняя посадка в самолет позволит выиграть время для того, чтобы поменять подгузник или успокоить ребенка.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Markeremintravel.