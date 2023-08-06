Многие путешественники знают, что планирование отдыха – это трудоемкий процесс, требующий максимального внимания к деталям.

Однако в спешку многие допускают ошибки, которые потенциально могут испортить всю поездку.

1. Одна из наиболее распространенных ошибок – купить тур, не проверив заранее срок действия заграничного паспорта и наличие свободных страниц в нем.

Перед бронированием транспорта и жилья обязательно убедитесь, что ваш паспорт действителен в течение всей поездки с запасом хотя бы в полгода. Также проверьте, хватит ли свободных страниц для необходимых отметок и виз.

2. Тщательно проверяйте свои данные при бронировании авиабилетов.

Из-за наличия ошибки в имени или дате рождения, работник авиакомпании на стойке регистрации имеет право не допустить вас на рейс. Если после покупки билетов вы заметили, что допустили опечатку в паспортных данных, то обязательно обратитесь в поддержку авиакомпании.

3. Еще одна типичная оплошность – покупка билетов с короткой пересадкой.

Желание сэкономить на времени перелета часто оборачивается пропущенным рейсом из-за задержек и очередей в аэропорту. Если пересадка менее двух часов, риск опоздания на следующий рейс очень велик.

Учитывая эти распространенные ошибки, можно максимально комфортно спланировать свое путешествие и избежать проблем в дороге.

Об этом рассказали в видео на странице @Sletaem.by.