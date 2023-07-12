Самые нелепые причины задержек авиарейсов

Задержка рейса – неприятная ситуация, с которой, вероятно, сталкивались многие опытные путешественники. Как правило, время посадки на борт воздушного судна переносится из-за неблагоприятной погоды и плохой видимости, технической неисправности самолета или ожидания загрузки багажа.

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Но в жизни, как известно, случается всякое, поэтому и причины позднего вылета порой бывают причудливыми и нелепыми. Причем настолько, что в некоторые из них верится с трудом.

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Подборка самых удивительных историй путешественников о событиях, из-за которых задерживали авиарейсы, – в материале "Рамблера" .

Главный пассажир

Однажды известная британская авиакомпания British Airways выплатила более пассажирам компенсацию за обнаруженную в салоне самолета мышь. Даже после того, как незваного пушистого туриста поймали, лететь на воздушном судне было опасно. Никто достоверно не знал, сколько времени грызун провел в самолете и успел ли он что-либо перегрызть. Поиски мыши, исследование судна и пересадка на другой самолет заняли около 4-х часов, на которые и задержали вылет.

Необходимая деталь

Те же British Airways столкнулись с еще одной неприятной ситуацией. Перед вылетом из Гатвика на Барбадос стюарды обнаружили слишком скудные запасы… туалетной бумаги. Вроде бы ничего из ряда вон выходящего: нужно всего лишь добраться до места хранения бумажных изделий и доставить их на борт воздушного судна. Но, как оказалось, сделать это было не так-то просто. На поиски туалетной бумаги ушло почти 5 часов. Почему потребовалось так много времени – не известно.

Любознательный гость