Самые нелепые причины задержек авиарейсов
Задержка рейса – неприятная ситуация, с которой, вероятно, сталкивались многие опытные путешественники. Как правило, время посадки на борт воздушного судна переносится из-за неблагоприятной погоды и плохой видимости, технической неисправности самолета или ожидания загрузки багажа.
Но в жизни, как известно, случается всякое, поэтому и причины позднего вылета порой бывают причудливыми и нелепыми. Причем настолько, что в некоторые из них верится с трудом.
Подборка самых удивительных историй путешественников о событиях, из-за которых задерживали авиарейсы, – в материале "Рамблера" .
Главный пассажир
Однажды известная британская авиакомпания British Airways выплатила более пассажирам компенсацию за обнаруженную в салоне самолета мышь. Даже после того, как незваного пушистого туриста поймали, лететь на воздушном судне было опасно. Никто достоверно не знал, сколько времени грызун провел в самолете и успел ли он что-либо перегрызть. Поиски мыши, исследование судна и пересадка на другой самолет заняли около 4-х часов, на которые и задержали вылет.
Необходимая деталь
Те же British Airways столкнулись с еще одной неприятной ситуацией. Перед вылетом из Гатвика на Барбадос стюарды обнаружили слишком скудные запасы… туалетной бумаги. Вроде бы ничего из ряда вон выходящего: нужно всего лишь добраться до места хранения бумажных изделий и доставить их на борт воздушного судна. Но, как оказалось, сделать это было не так-то просто. На поиски туалетной бумаги ушло почти 5 часов. Почему потребовалось так много времени – не известно.
Любознательный гость
Несколько лет назад сотрудник одного из аэропортов, расположенных на территории штата Аляска, готовил взлетно-посадочную полосу к взлету. Мужчина, как обычно, расчищал ее от льда и снега, как вдруг обнаружил на ней… приличных размеров морского зайца. На то, чтобы переместить непрошенного лахтака с чужой территории и позволить самолету вылететь в пункт назначения, ушло несколько часов. Для безопасной транспортировки гостя работники вызывали службу по контролю за животными.