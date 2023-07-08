В авиации, где каждая деталь имеет значение, предъявляются четкие требования по подбору персонала. Одним из ключевых требований для претенденток на эту профессию является рост.

Большинство авиакомпаний устанавливают минимальный рост для бортпроводников не менее 160 сантиметров. Это связано с несколькими факторами. Такой рост позволяет им иметь лучший обзор и контроль над салоном самолета, что особенно важно при эвакуации пассажиров в случае чрезвычайной ситуации.

Вторым требованием, связанным с ростом, является необходимость дотягиваться до высоты 212 сантиметров. Это нужно для того, чтобы стюардессы могли достать до спасательного оборудования и предметов на верхних полках багажных отсеков.

Конечно, рост не является единственным критерием для работы стюардессой, но он играет важную роль в формировании команды, способной обеспечить высокий уровень сервиса и безопасности на борту самолета.

Об этом рассказала блогер @Victoria.kevich на своей странице в TikTok.